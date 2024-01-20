ردًا على وجود خلاف.. نانسي عجرم وأسماء لمنور تظهران معًا (فيديو)

ردت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم على اتهامات لاحقتها، منذ مطلع العام الجاري، بوجود خلاف بينها وبين الفنانة المغربية أسماء لمنور، بطريقة غير مباشرة، خلال حفل "ليلة صلاح الشرنوبي" في موسم الرياض.

ونشرت الفنانة "عجرم" فيديو للقاء يجمعها بأسماء لمنور من خلال خاصية "ستوري" عبر حسابها على "إنستغرام"، فيما شاركت أسماء لمنور، الفيديو، كذلك عبر حساباتها.

وتظهر الفنانتان في الفيديو، وهما تتبادلان العناق والتهاني، وعمدتا إلى توثيق لحظتهما معًا، ردًا على ما أثير بشأن وجود خلاف بينهما.