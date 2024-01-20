ردًا على وجود خلاف.. نانسي عجرم وأسماء لمنور تظهران معًا (فيديو)
ردت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم على اتهامات لاحقتها، منذ مطلع العام الجاري، بوجود خلاف بينها وبين الفنانة المغربية أسماء لمنور، بطريقة غير مباشرة، خلال حفل "ليلة صلاح الشرنوبي" في موسم الرياض.
ونشرت الفنانة "عجرم" فيديو للقاء يجمعها بأسماء لمنور من خلال خاصية "ستوري" عبر حسابها على "إنستغرام"، فيما شاركت أسماء لمنور، الفيديو، كذلك عبر حساباتها.
وتظهر الفنانتان في الفيديو، وهما تتبادلان العناق والتهاني، وعمدتا إلى توثيق لحظتهما معًا، ردًا على ما أثير بشأن وجود خلاف بينهما.
وكانت الفنانة نانسي عجرم قد تعرضت لانتقادات واسعة من قبل متابعين مغاربة، مطلع هذا العام، حيث اتهموها بتجاهل مواطنتهم الفنانة أسماء لمنور خلال تواجدهما ضمن حفل "ليلة نجمات العرب" في الرياض في حينها.
وجاء اتهام متابعين، بعد أن قامت "عجرم" بمشاركة صور لها مع الفنانات: أصالة، وأنغام، وإليسا، اللواتي شاركن بدورهن كذلك في "ليلة نجمات العرب"، متجاهلة تواجد أسماء لمنور.
وإثر ذلك، تعرضت الفنانة اللبنانية لانتقادات من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث استنكروا تجاهل نانسي عجرم للفنانة أسماء لمنور تحديدًا، دون غيرها من الفنانات.