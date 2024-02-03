القبض على "يوتيوبر" مصري ونجله لاعتدائهما على "بلوغر"

ألقت الأجهزة الأمنية في مصر القبض على اليوتيوبر أكرم سلام ونجله وشخص ثالث، لاتهامهم بالتحريض على ضرب "بلوغر"، وإصابتها بيدها 17 غرزة، وتهديدها بسلاح أبيض في العاصمة القاهرة، لاختلافهم على أرباح الـ"يوتيوب".

وأوضحت وزارة الداخلية في بيان ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يوثق قيام أحد الأشخاص بالتعدي بالضرب على البلوغر ما أدى لإصابتها.

وكشفت الوزارة أن بلاغا وردها من ربة منزل "البلوغر" تفيد فيه بإصابتها بجروح قطعية بيدها، بعد اعتداء شخص عليها بسكين وإصابتها، متهمة يوتيوبر ونجله بتحريضهما عليها، لافتة إلى وجود خلافات بينهما حول نسبة الأرباح الخاصة بقناتها على موقع التواصل الاجتماعي "يوتيوب"، والمتخصصة في المأكولات.