أمريكيون يفقدون الثقة في "إعادة التدوير" لإنقاذ البيئة

على مدى العقود القليلة الماضية، تراجع مفهوم إعادة التدوير في الولايات المتحدة الأمريكية. وفي حين أن الغالبية العظمى من الأمريكيين لا يزالون يعتقدون أن إعادة التدوير أمر إيجابي للبيئة، إلا أن عدداً متزايداً منهم يفقدون الثقة في فعالية برامج إعادة التدوير، مع انتقادهم لإعادة تدوير البلاستيك على وجه الخصوص لفشلها في معالجة كتلة حرجة من المواد.

لكن البلاستيك ليس المشكلة الوحيدة. فمع تطور عادات التجارة الإلكترونية وتزايد عمليات تسليم الطرود، تكافح إعادة تدوير الورق والكرتون في الولايات المتحدة لمواكبة ذلك. فقد وجدت دراسة حديثة أجراها المختبر الوطني للطاقة المتجددة التابع لوزارة الطاقة الأمريكية أنه من بين 110 ملايين طن من نفايات الورق والكرتون التي تمت إدارتها في عام 2019، انتهى المطاف بـ 62 مليون طن (56%) منها في مدافن النفايات.

وقدر الباحثون القيمة السوقية لكل تلك النفايات من الورق والكرتون بـ 4 مليارات دولار، بالإضافة إلى 4 مليارات دولار أخرى من رسوم الطمر المرتبطة بها. ووفقًا للدراسة، فإن الخسارة المقدرة لطاقة الاحتراق (حرق الورق والكرتون لتوليد الطاقة) تعادل 4% من استهلاك الطاقة الصناعية الأولية في جميع أنحاء البلاد. وشكل الورق والكرتون 26% من جميع النفايات الصلبة البلدية في الولايات المتحدة، في عام 2019.