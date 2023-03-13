ابتكار مادة قابلة لإعادة التدوير تدخل في صناعة الأحذية الرياضية
ابتكر فريق من الخبراء في شركة إيطالية مادة خالية من البلاستيك قابلة لإعادة التدوير تستخدم في صناعة الأحذية الرياضية.
ودخلت شركة "أورثوليت" الأمريكية لتصنيع بطانات الأحذية في شراكة مع مجموعة "نوفامونت" الإيطالية للبلاستيك الحيوي، لإنتاج هذه المادة القابلة لإعادة التدوير.
وقالت شركة "أورثوليت" إن المادة القابلة لإعادة التدوير بالكامل يمكن استخدامها في تصنيع إحدى الطبقات في نعال الأحذية الرياضية.
ونقلت وكالة "رويترز" عن كاتيا باستولي الرئيس التنفيذي للشركة الأمريكية: "استحدثت أورثوليت تقنية جديدة لتقليل تأثير المنتجات على البيئة، وصنعت نوفامونت مادة جديدة... قابلة لإعادة التدوير بالكامل".
وتعد هذه المرة الأولى لشركة "نوفامونت"، وهي إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال البلاستيك الحيوي، التي تقوم فيها بتزويد مجموعة تعمل في صناعة الموضة بالبلاستيك الحيوي وبمنتجاتها المشتقة من الطبيعة.
وتمتلك شركة "إيني" الإيطالية العملاقة للطاقة حصة نسبتها 35% في "نوفامونت"، بينما تضم "أورثوليت" الأمريكة من بين عملائها شركات "نايكي" و"أديداس" و"أسيكس" و"ذا نورث فيس".
وقالت "أورثوليت" إنه يمكن إعادة تدوير المادة الجديدة من خلال عملية كيميائية متطورة تستهلك كمية منخفضة من الطاقة بهدف الحفاظ على المادة قيد الاستخدام أو تحويلها إلى سماد.
وأضافت المجموعة أن إعادة التدوير ستتطلب التعاون مع شركات الأحذية أو شركات إدارة النفايات للاستفادة من النعال عندما يتخلى الناس عن أحذيتهم القديمة.