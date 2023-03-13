ابتكار مادة قابلة لإعادة التدوير تدخل في صناعة الأحذية الرياضية

وتعد هذه المرة الأولى لشركة "نوفامونت"، وهي إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال البلاستيك الحيوي، التي تقوم فيها بتزويد مجموعة تعمل في صناعة الموضة بالبلاستيك الحيوي وبمنتجاتها المشتقة من الطبيعة.

وتمتلك شركة "إيني" الإيطالية العملاقة للطاقة حصة نسبتها 35% في "نوفامونت"، بينما تضم "أورثوليت" الأمريكة من بين عملائها شركات "نايكي" و"أديداس" و"أسيكس" و"ذا نورث فيس".

وقالت "أورثوليت" إنه يمكن إعادة تدوير المادة الجديدة من خلال عملية كيميائية متطورة تستهلك كمية منخفضة من الطاقة بهدف الحفاظ على المادة قيد الاستخدام أو تحويلها إلى سماد.

وأضافت المجموعة أن إعادة التدوير ستتطلب التعاون مع شركات الأحذية أو شركات إدارة النفايات للاستفادة من النعال عندما يتخلى الناس عن أحذيتهم القديمة.