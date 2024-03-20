"العفاسي".. عذوبة المدائح وجلال الأناشيد

فيوضات روحانية تتدفق، وحروف مغمورة بالنور تهز الوجدان. هذا بالضبط ما يستشعره من ينصت بقلبه قبل أذنية لحروف تفيض بالعذوبة وتنعش القلوب، يلقيها الرجل الذي حمل لواء التجديد وانطلق به بعيدا تحت سماء المدائح والأناشيد.

ورغم أنه بلغ في تلاوة القرآن الكريم مبلغا عظيما من حيث البراعة والإتقان، إلا أن دوره في الابتهالات الدينية يكاد يكون غير مسبوق من زاوية تسخير وسائط الحداثة والتكنولوجيا لخدمة هذا الفن الروحاني، ونشره في أرجاء المعمورة.

يبدو وهو يبتهل إلى الله أو يردد بيتا في مديح سيد الخلق، وكأنه انفصل عن دنيانا وحلّق في آفاق أخرى بعيدا عن الحواس والهموم وكل ما يتعلق بالشواغل الأرضية، وكأنه يريد أن يكون في تماس مباشر مع كل ما يتجاوز حدود التراب والطين وصولا إلى النور والصفاء.