المغرب.. مبادرة موسيقية تضمد جراح المرضى داخل المستشفيات

لم يعد المركز الاستشفائي الجامعي في مدينة طنجة شمالي المغرب، مكانا للعلاج تردد جنباته أصداء أنين المرضى، بل أضحى يشنف أسماع المرضى والمرافقين بنغمات الموسيقى، بعدما حلت به مبادرة "الموسيقى تستقر بالمستشفى".

وافتتحت بهذا المركز الاستشفائي، قاعة موسيقية جديدة مخصصة لإثارة اهتمام الأطفال بممارسة الموسيقى، وخلق أجواء من الترفيه لدى هذه الفئة، خصوصا الذين يخضعون للعلاج في هذه المؤسسة الاستشفائية الحكومية.

وتندرج هذه المبادرة ضمن مشروع مؤسسة الدكتور عبد الرحمن فنيش (غير حكومية) "الموسيقى تستقر في المستشفى"، الذي ينفذ بشراكة مع وزارة الشباب والثقافة، والتواصل وإدارة المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بطنجة.

وأكد مدير الفنون بوزارة الثقافة، هشام عبقري، أن "هذه المبادرة لها أهمية كبير في دعم استشفاء المرضى وخصوصا أصحاب الأمراض المزمنة، ويعطي صورة جميلة للمستشفى دون أن يؤثر على المرضى من الأطفال وعلى المرافقين".