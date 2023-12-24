"الغارديان" تحذر: الكوكايين يكتسح إنجلترا ويحكم قبضته على الشباب

وارتفع عدد الوفيات بسبب تعاطي المخدرات سنة بعد سنة منذ عام 2012، وكان أكثر من ربع هذه الوفيات مرتبطة بالكوكايين.

ورغم وجود نسبة ليست قليلة من المتعاطين في الشباب (17.6%)، إلا أن النسبة الكبرى تتعلق بفئات عمرية أخرى. وتساءل التقرير عن الأسباب وراء تفشي هذه الظاهرة، خاصة فيما يتعلق بالكوكايين الذي ارتبط بإقبال المتعاطين عليه في مراحل مبكرة من العمر.

الوحدة والعزلة

وأرجع التقرير هذا الاتجاه إلى الوحدة والعزلة، التي تزيد من مشاكل الصحة النفسية للأفراد الذين يفتقدون الدعم الاجتماعي. وفي دراسته عن الإدمان، أشار غابور ماتي إلى أن "الإدمان ليس خيارًا أو مرضًا في المقام الأول؛ إنه ينبع من محاولة الإنسان اليائسة لحل مشكلة معينة".

وحذر التقرير من تصاعد مشكلة المخدرات في إنجلترا، داعيًا إلى اتخاذ إجراءات حكومية ومجتمعية فعّالة لمنع تفاقم الوضع، مشيرًا إلى أن "بريطانيا قد تصبح لديها عادة كوكايين أسوأ من كولومبيا".

المصدر: صحيفة الغارديان البريطانية