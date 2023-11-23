لتجاهلها غزة.. إيلي باسيل يهاجم إليسا ويتهمها بـ"النرجسية"

شنّ الإعلامي اللبناني إيلي باسيل هجوما حادا على مواطنته الفنانة إليسا، لتجاهلها ما يحدث في غزة واستمرارها في إحياء الحفلات الغنائية.

واستنكر "باسيل" رد إليسا على منتقدي إجرائها عمليات تجميل لشفتيها، وقولها إنها "إليسا وهذا يكفي"، معلقا أن "هذا الحديث غير لائق وغريب في وقت يسقط فيه ضحايا في غزة، خاصة من الأطفال".

ووجه عبر قناته في "يوتيوب" رسالة إلى إليسا، قائلا إنه كان الأجدر أن تطلب خلال اللقاء أسئلة تتعلق بقضية فلسطين، وتجيب عليها بحنكة وذكاء حتى لو على سبيل التمثيل وحصد تفاعل، وذلك احتراما لنفسها وجمهورها.

واعتبر أنّ استمرار حديث إليسا دائما عن نفسها بصيغة الأنا، أمر معيب، خاصة بعد كل هذه السنوات من الشهرة، واصفا إياها بـ"النرجسية".

وانتقد إيلي باسيل تبرير الفنانة اللبنانية بأنّ إلغاءها حفلاتها الفنية، رغم حرب غزة، سيتسبب بـ"قطع رزق الكثيرين"، لافتا إلى أنها تملك الملايين وليست بحاجة للمال الآن.