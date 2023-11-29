مصدر: "كسر عضم-السراديب" لا علاقة له بالجزء الأول

أكدت "كلاكيت ميديا" الشركة المنتجة للمسلسل السوري "كسر عضم" أن اختيار مخرج جديد ومؤلفين جديدين للجزء الثاني من المسلسل، لا يعني استبدال المخرجة رشا شربتجي أو مؤلف الجزء الأول علي الصالح.

وقالت هدى سعد، المشرفة العامة على المسلسل في تصريحات لـ"إرم نيوز" أن الشركة المنتجة صاحبة حقوق المسلسل قررت إنتاج سلسلة جديدة من كسر عضم "السراديب" بالتعاون مع كتاب ومؤلفين مختلفين.

ولفتت إلى أن "كسر عضم – السراديب" ليس استكمالًا للمسلسل ذاته، الذي عُرض في رمضان 2023، إنما يعدّ إنتاجًا جديدًا من سلسلة المسلسل.

وعلقت بالقول: "يعني كسر عضم فينا نعتبروا سلسلة، وليس أجزاء. والسلسلة تتحمل استمرار بعض الشخصيات الرئيسة في قصص جديدة وليس استكمال قصص وصلنا بها إلى حد النهاية في السلسلة الأولى".

وأوضحت "سعد" أن "السراديب" سيرتبط ببعض المحاور مع الجزء الأول، وسيستمر عدد من أبطال الجزء الأول في السلسلة الجديدة وعلى رأسهم الفنان فايز قزق، لكن بقصص جديدة، وتداخل مع محاور أبطال جدد.

وأكدت أن "السراديب" سيكون عملًا اجتماعيًّا تشويقيًّا دراميًّا يعرض عددًا من القصص والقضايا، وينتهي بفتح محاور أخرى من جديد، وسيتم تصوير أحداثه في العاصمة أبوظبي.

ونوّهت هدى سعد إلى أن مفاجأة "كسر عضم – السراديب" كانت في انضمام الفنان عبدالمنعم عمايري إلى جانب أبطال جدد، وهم: رشيد عساف وأحمد الأحمد ومحمد حداقي ويزن خليل وغيرهم. وتأليف الكاتب هلال الأحمد، وسيناريو وحوار رند حديد، وإخراج كنان موسى اسكندراني.