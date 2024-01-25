من "يا حبيبي" إلى "مقطقطة يا قطة".. هل تعثر علي عبدالستار؟

"يا حبيبي ترى القلب".. و"يتيمة".. و"يا ناس أحبه"، بعض من أكثر الأغاني الخليجية رواجا في تسعينيات القرن الماضي، والتي أصبحت من كلاسيكيات الفن الشعبي والطرب الخليجي للفنان القطري علي عبدالستار.

وقد بزغ نجم الفنان القطري منذ بداية مسيرته الفنية، وتحديدا مع تطويره الأغنية الشعبية للشاعر السعودي الكبير خلف بن هذال العتيبي "يا حبيبي ترى القلب"، وحتى غنائه "يتيمة" بالتعاون مع الفنان السعودي خالد عبدالرحمن تأليفا وتلحينا.

تمكن علي عبدالستار من صنع أغنية شعبية حافظت على الأصالة واللحن والكلمة، ووازنت بينها وبين "العصرية" بذكاء، بينما تجاوزت أغنية "يا ناس أحبه" الجمهور الخليجي إلى الجمهور العربي، ما جعله واحدا من أبرز مغني جيله.