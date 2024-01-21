جمهور ياسمين عبد العزيز والعوضي يختمون القرآن من أجل عودتهما
فاجأ جمهور الفنانة ياسمين عبد العزيز وطليقها الفنان أحمد العوضي رواد مواقع التواصل الاجتماعي بحبهما وإخلاصهما للنجمين اللذين أعلنا طلاقهما قبل أيام قليلة.
وتداولت صفحات فانز الفنانين المصريين والصفحات المهتمة بأخبار المشاهير، صورًا لمجموعة من الشباب وهم يتلون آيات القرآن، من أجل أن يعود الثنائي لبعضهما.
ونالت الصور العديد من ردود الأفعال، حيث رأى عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن فانز ياسمين والعوضي لا يتقبلون انفصالهما، وأنهم قد يلعبون دورًا محوريًا في عودة الثنائي لبعضهما، في حين تناول آخرون الموضوع بسخرية، داعين الشباب للاهتمام بقضايا عالمية أكثر أهمية من انفصال النجمين.
وكان الفنانان المصريان قد أعلنا، الثلاثاء الماضي، وبشكل مفاجئ طلاقهما بعد مرور 4 سنوات على زواجهما.
وأكدت "ياسمين" خبر طلاقها في منشور عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلة: "تم الطلاق بيني وبين أحمد، وبيننا كل الاحترام والتقدير".
وأعلن أحمد العوضي الخبر كذلك، معلقًا "تم الطلاق بيني وبين ياسمين، وبيننا كل الاحترام والتقدير".
وشكّل إعلان الثنائي المصري عن طلاقهما صدمة لمتابعيهما، خاصة أنه يأتي بعد نشر "العوضي" تهنئة لـ"ياسمين" بيوم ميلادها، الذي وافق يوم الإثنين.