جمهور ياسمين عبد العزيز والعوضي يختمون القرآن من أجل عودتهما

وكان الفنانان المصريان قد أعلنا، الثلاثاء الماضي، وبشكل مفاجئ طلاقهما بعد مرور 4 سنوات على زواجهما.

وأكدت "ياسمين" خبر طلاقها في منشور عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلة: "تم الطلاق بيني وبين أحمد، وبيننا كل الاحترام والتقدير".

وأعلن أحمد العوضي الخبر كذلك، معلقًا "تم الطلاق بيني وبين ياسمين، وبيننا كل الاحترام والتقدير".

وشكّل إعلان الثنائي المصري عن طلاقهما صدمة لمتابعيهما، خاصة أنه يأتي بعد نشر "العوضي" تهنئة لـ"ياسمين" بيوم ميلادها، الذي وافق يوم الإثنين.