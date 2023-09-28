السوداني يصل إلى نينوى للوقوف على تداعيات الفاجعة

وصل رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، صباح اليوم الخميس، إلى محافظة نينوى للوقوف على تداعيات حادث حريق حفل زفاف الحمدانية.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، إن "الزيارة تأتي للوقوف على تداعيات حادث الحريق الأليم في قضاء الحمدانية (بغديدا) وزيارة المصابين وعوائل الضحايا".