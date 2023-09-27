لحظة انهيار عروسي الحمدانية أثناء دفن ضحايا الحريق (فيديو)

تداول نشطاء على مواقع التواصل، اليوم الأربعاء، مقطع فيديو يُظهر انهيار عريسيْ الحمدانية أثناء تشييع جثامين ضحايا الكارثة التي تسببت بمقتل أكثر من 120 شخصًا بسبب حادث حريق دامٍ.

وكانت السلطات العراقية قد أكدت، فجر اليوم الأربعاء، سقوط عشرات القتلى جراء احتراق قاعة أعراس في قضاء الحمدانية في نينوى شمال البلاد، وأعلنت الحداد لمدة أسبوع، وتأجيل الاحتفالات الخاصة بمناسبة المولد النبوي.

وأظهر مقطع الفيديو المتداول على نطاق واسع العريس المنهار وهو يبكي ضحايا حفل عُرس تحوَّل إلى كارثة دامية بسبب إطلاق الألعاب النارية داخل صالة الزفاف التي كانت طريقة تصميمها والمواد المستخدمة لتزيينها سببًا في اندلاع الحريق الضخم.

كما يُظهر المقطع انهيار "العروس" وهي تبكي بحرقة على تابوت أحد الضحايا، يرجح أن يكون لأحد أقاربها.