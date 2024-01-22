نيكول كيدمان: لا أهتم لرأي الناس بشأن ما أرتديه

لفتت الممثلة الأسترالية نيكول كيدمان، الأنظار خلال حضورها العرض الأول لفيلمها الجديد "المغتربون" Expats في نيويورك يوم أمس الأحد.

ورغم الطقس البارد، اختارت نجمة هوليوود، البالغة من العمر 56 عامًا، فستانا أسود كشف عن ظهرها بالكامل.