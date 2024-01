نيكول كيدمان: لا أهتم لرأي الناس بشأن ما أرتديه

وكانت نيكول تطرقت أخيرا في بودكاست Stellar's Something To Talk About للحديث عن تجربتها في هوليوود.

وقالت كيدمان خلال اللقاء تعليقا على إثارة الجدل بتنورتها الجريئة خلال جلسة تصوير لمجلة "فانيتي فير" إنها لا تكترث لتعليقات الناس على ملابسها نهائيا.

وفي فيلم Expats تجسد كيدمان شخصية مارغريت، وهي امرأة أمريكية ثرية تعيش حياة شاعرية في هونغ كونغ مع عائلتها، حتى تحدث مأساة لا يمكن تصورها ويختفي ابنها، لتنتهي حياتها مع امرأتين أمريكيتين تعانيان أيضاً من محنتهما الخاصة، بمن في ذلك امرأة شابة تكافح من أجل التخلي عن ماضيها.

ويتزامن عرض فيلمها مع مواصلتها تصوير أحدث أفلامها "الذكرى السنوية الأخيرة" The Last Anniversary، من إنتاج شركتها Blossom Films.