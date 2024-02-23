الحياة العصرية ترفع معدلات الصلع لدى الشباب

يعد الصلع مشكلة شائعة يعاني منها الرجال بشكل كبير، لكن ارتفاع معدلات الصلع بين الشباب، قد يعود إلى عوامل تتعلق أكثر بنمط الحياة العصرية.

ورغم أن الوراثة تتسبب بصلع 30% من الرجال تحت سن الثلاثين، و80% من الرجال فوق سن السبعين عامًا إلا أنّ الإجهاد وسوء التغذية يلعبان دورًا مهمًا في تساقط الشعر خاصة لدى الشباب. إذ يؤثر الإجهاد المزمن، على وجه الخصوص، على مستويات الهرمونات وصحة فروة الرأس، ما يؤدي إلى زيادة تساقط الشعر وقشرة الرأس.

ووفق صحيفة "التلغراف" البريطانية، يلعب نقص التغذية دورًا في تفاقم مشكلة تساقط الشعر، خاصة لدى الشبان في سن الدراسة الجامعية.