ندوة عن "ظاهرة تايلور سويفت" في جامعة أسترالية

دفع التأثير المجتمعي والاقتصادي والثقافي الكبير لنجمة البوب الأمريكية تايلور سويفت، التي يعشقها الملايين وباتت سيدة أعمال ومليارديرة، جامعة "ملبورن" في أستراليا إلى إقامة ندوة عنها الاثنين بمشاركة باحثين من مختلف التخصصات.

وتناولت الندوة، التي أطلق عليها عنوان "سويفت بوزيوم" (نسبة إلى كلمة "سيمبوزيوم" symposium)، ظاهرة تايلور سويفت من كل زواياها، الاجتماعية منها والتجارية والثقافية وحتى.. الطبية.

وجاءت الندوة قبيل إقامة حفلة لنجمة البوب في ملبورن، الجمعة، ضمن جولتها العالمية "ّذي إيراس تور".

ووصفت أستاذة الإعلام والتواصل في جامعة "ملبورن"، جنيفر بيكيت، عدد "الأساليب المختلفة التي يمكن استخدامها لتحليل تايلور أليسون سويفت"، بالـ"مذهل".

ولاحظت بيكيت أنّ سويفت "راكمت هذا النفوذ والقوة"، معتبرة أنه "أمر لم يسبق له مثيل في الصناعة الموسيقية". وقالت: "يمكننا أن نتعلم منها الكثير، ولكن علينا أيضًا أن نفكر بشكل نقدي".

ولا تكتفي تايلور سويفت البالغة من العمر 34 عامًا بكونها مغنية وممثلة، بل هي أيضًا شاعرة وشخصية نسوية بارزة وسيدة أعمال بارعة.

وخصصت جامعة "غان" في بلجيكا حصصًا دراسية في العام الفائت عن نصوص أغنيات نجمة البوب تناولت "عبقريتها الأدبية".

ومن بين العناصر المفاجئة في ندوة "ملبورن"، أثبت الباحثون أن إيقاعات أغنيات سويفت يمكن أن تساعد في إنعاش القلب.

وبعدما تم لسنوات تدريس أغنية فرقة "بي جيز" الشهيرة، "ستاين ألايف"، كإيقاع يمكن اتباعه للإنعاش القلبي الرئوي، أوضح المتحدثون في ندوة "ملبورن" أن العلماء باتوا يعتبرون أن أغنيات سويفت تنطوي على العدد المناسب من النبضات في الدقيقة.

كذلك تطرقت الندوة إلى "اقتصاديات سويفت" أو ما أُطلقت عليه تسمية Swiftonomics، وتناولت الأثر الاقتصادي لجولات تايلور سويفت على المدن والتخطيط المدني والنقل العام والمطاعم والفنادق.

ورأى المتحدثون أنها قادرة على تعزيز اقتصاد أي مدينة فقط من خلال إدراجها في برنامج جولاتها.

وتحدثت عالمة الاجتماع جورجيا كارول عن الطريقة المدروسة جدًّا، التي تشجع بها المغنية معجبيها على الإسراف في الإنفاق للحصول على منتجاتها.

وقالت عالمة الاجتماع أنّ سويفت "تكافئ المعجبين الذين ينفقون الأموال من خلال إيلائهم اهتمامها (...) وهذا أمر مدروس جدًّا ومقصود".

وأشارت إلى أن "المعجبين ينظرون إليها على أنها صديقة قريبة منهم أكثر من كونها مليارديرة ذات قوة".

أما الكاتبة في مجلة "رولينغ ستون" بريتاني سبانوس، فوصفت تايلور سويفت بأنها "إحدى الفنانات الأكثر ذكاءً" من حيث التواصل مع معجبيها، إذ تنجح في جعلهم يشعرون بأنهم "على صلة" بها.