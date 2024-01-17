فيديو لنانسي عجرم يصدم متابعين لتفاصيله المريبة
أثار مقطع فيديو غريب، تظهر فيه الفنانة اللبنانية نانسي عجرم برفقة زوجها طبيب الأسنان فادي الهاشم، صدمة بين متابعين، بسبب تفاصيله المريبة.
ويظهر في الفيديو، الذي تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، دون أي تفاصيل عن مكانه وزمانه أو مناسبة الحدث، عدد من المدعوين على مائدة طعام من بينهم الفنانة اللبنانية وزوجها.
لكن ما لفت الانتباه إلى درجة كبيرة، وجود رؤوس أشخاص تخرج من وسط الموائد، وقد ارتدوا جميعًا طاقم رئيس الطهاة.
ومن غير المعروف، إن كان ذلك لأسباب رمزية أرادها مسؤولو الفعالية، أم لتوجيه رسالة ما.
وعبَّر متابعون عن "اشمئزازهم" من الفكرة، مستنكرين مثل هذه السلوكيات والفعاليات، حيث وجَّهوا انتقادهم للفنانة "عجرم" لتواجدها على المائدة.