فيديو لنانسي عجرم يصدم متابعين لتفاصيله المريبة

أثار مقطع فيديو غريب، تظهر فيه الفنانة اللبنانية نانسي عجرم برفقة زوجها طبيب الأسنان فادي الهاشم، صدمة بين متابعين، بسبب تفاصيله المريبة.

ويظهر في الفيديو، الذي تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، دون أي تفاصيل عن مكانه وزمانه أو مناسبة الحدث، عدد من المدعوين على مائدة طعام من بينهم الفنانة اللبنانية وزوجها.