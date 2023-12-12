سوزان نجم الدين تثير الجدل بمظهرها في عزاء شقيق أحمد حلمي

طالت الفنانة السورية سوزان نجم الدين انتقادات من قبل متابعي مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب مظهرها في عزاء شقيق الفنان المصري أحمد حلمي.

ووثق مقطع فيديو، حضور الفنانة السورية، لتقديم واجب العزاء في شقيق الفنان المصري، إلا أن ارتداءها "جمبسوت" بلون أسود لامع ومكشوف، مقارنة بما يتم ارتداؤه في مثل هذه المناسبات، أثار جدلًا بين متابعين.