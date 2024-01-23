مصدر: وضع أحمد العوضي الصحي "ليس بسيطا"

كشف مصدر لـ "إرم نيوز"، أنّ حالة الفنان المصري أحمد العوضي ليست "بسيطة" على حد وصفه، مشيرا إلى أنه متكتم على وضعه الصحي ولا يريد إخبار أحد.

ورغم أنّ تصريحات سابقة كشفت أنّ العوضي يعاني من ارتفاع في ضغط الدم، إلا أنّ مصدرا أكد لـ"إرم نيوز" أن مرضه أكبر من ذلك، مشيرا إلى أنّ شخصين أو ثلاثة أشخاص كحد أقصى يعرفون بذلك، من بينهم السيناريست محمود حمدان مؤلف مسلسله الجديد، لافتا إلى أن الفنان المصري شدد على عدم إخبار أحد بأي تفاصيل؛ رغبة منه في عدم الظهور بضعف أمام الجمهور.

وتواصل "إرم نيوز" مع السيناريست محمود حمدان، والذي قام بحذف المنشور الذي أعلن خلاله عن الأزمة الصحية للعوضي، والذي كشف لنا سبب حذفه للمنشور؛ مشيرا إلى أنه قام بذلك نزولا عند رغبة العوضي، الذي رفض أن يعرف أحد أنه مريض.

ورفض "حمدان" الكشف عن أي تفاصيل تخص الوضع الصحي لأحمد العوضي، مؤكدا أنه طلب منه عدم الإفصاح عن أي تفاصيل، مطالبا الجمهور بالدعاء له.

وكان محمود حمدان مؤلف مسلسل "حق عرب"، أعلن عبر حسابه بـ"فيسبوك" عن دخول العوضي في أزمة صحية، من خلال منشور قال فيه: "دعواتكم لأخويا أحمد العوضي بالشفاء، أحمد ممنوع عنه الزيارات وهو محجوز في المستشفى بقاله يومين لصعوبة حالته".