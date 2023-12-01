"القائمة اكتملت تقريبًا".. دراما اجتماعية معاصرة لرشا شربتجي في رمضان 2024

تستعد المخرجة السورية رشا شربتجي لتصوير مسلسلها الجديد "القائمة اكتملت تقريبا" والمقرر عرضه في رمضان 2024.

وسيشارك عدد من الفنانين السوريين الجدد في "القائمة اكتملت تقريبًا" إلى جانب أبطاله، الذين تم اختيارهم سابقًا.

ووفق موقع "بوسطة دراما" المحلي، وقعت شركة "بنتيلينس" للإنتاج الفني اتفاقًا مع الفنانين نادين خوري، ونادين تحسين بك، وإمارات رزق، وديمة الجندي، ومحمد حماقي، ولين غرة، ولينا حورانة، وغيرهم، للمشاركة في العمل الدرامي، إلى جانب أبطاله الرئيسين: سلافة معمار، ومحمود نصر، وسامر إسماعيل.

والمسلسل اجتماعي معاصر، وهو من تأليف يامن الحجلي، وعلي وجيه، ومن المقرر تصويره في العاصمة دمشق.