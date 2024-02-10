عمليات التجميل تضع إيلاف الزهراني في موقف محرج خلال برنامج تلفزيوني (فيديو)
اعترفت الفاشينيستا السعودية، إيلاف الزهراني، بإجراء عدد من عمليات التجميل، في برنامج تلفزيوني حاولت في بدايته التهرب من الإجابة، قبل أن تسرد تفاصيل رحلتها مع عالم التجميل.
وقالت نجمة تطبيقي "تيك توك" و"سناب شات"، في أحدث حلقات برنامج "هذا مكانك"، الذي يقدمه الإعلامي هشام الهويش، على قناة SBC، إنها أجرت جراحة تجميلية في منطقة أسفل الوجه أو الذقن، بجانب حقن التجاعيد في مناطق بوجهها.
وأضافت الزهراني، التي يتابعها أكثر من مليوني شخص في مختلف منصاتها على مواقع التواصل، أنها مريضة سكر، وتعرّضت لسمنة كبيرة بسبب الأدوية، ومن ثمّ خسارة كبيرة في الوزن، ما جعلها تلجأ لتلك العمليات بعد تعرّضها للتنمّر من بعض المتابعين.
وأوضحت إيلاف أنها عانت لمدة أشهر بعد إجراء عملية الذقن؛ بسبب مرض السكري الذي يؤخّر التئام الجروح، وأنها أصرّت على إجراء العملية رغم رفض طبيبها في البداية.
وشهدت الحلقة التلفزيونية تداولاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ ضمّت نجوماً ومشاهير آخرين، بينهم الفنانة زارا البلوشي التي اتهمها بعض المتابعين بإحراج الزهراني من خلال ملاحقتها بالأسئلة عن عمليات التجميل
ودفعت تلك الانتقادات البلوشي للرد، وقالت إنها على علاقة ودية مع إيلاف، التي مدحتها بكثير من العبارات.
كما برّرت البلوشي حماسها في البرنامج؛ لكون الموضوع عن عمليات التجميل التي تهمّ البنات وتثير حماسهنّ، على حدّ وصفها.
وتقدّم ابنة مدينة جازان لمتابعيها محتوى يتعلق بحياتها اليومية ونصائح عن التجميل، وتظهر كثيراً في بثّ مباشر على المنصات.
وتقول الزهراني، وهي أم لابنتين، إنها خريجة جامعية بتخصص إدارة أعمال منذ نحو أربع سنوات، رغم حلمها بدراسة الحقوق ودخول سلك القضاء.