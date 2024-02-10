عمليات التجميل تضع إيلاف الزهراني في موقف محرج خلال برنامج تلفزيوني (فيديو)

اعترفت الفاشينيستا السعودية، إيلاف الزهراني، بإجراء عدد من عمليات التجميل، في برنامج تلفزيوني حاولت في بدايته التهرب من الإجابة، قبل أن تسرد تفاصيل رحلتها مع عالم التجميل.

وقالت نجمة تطبيقي "تيك توك" و"سناب شات"، في أحدث حلقات برنامج "هذا مكانك"، الذي يقدمه الإعلامي هشام الهويش، على قناة SBC، إنها أجرت جراحة تجميلية في منطقة أسفل الوجه أو الذقن، بجانب حقن التجاعيد في مناطق بوجهها.

وأضافت الزهراني، التي يتابعها أكثر من مليوني شخص في مختلف منصاتها على مواقع التواصل، أنها مريضة سكر، وتعرّضت لسمنة كبيرة بسبب الأدوية، ومن ثمّ خسارة كبيرة في الوزن، ما جعلها تلجأ لتلك العمليات بعد تعرّضها للتنمّر من بعض المتابعين.