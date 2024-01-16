الكويت.. "الاستئناف" تؤيد إدانة يعقوب بوشهري في قضية عبدالله المضف

أيدت محكمة الاستئناف في دولة الكويت، اليوم الثلاثاء، حُكمًا بإدانة مشهور مواقع التواصل الاجتماعي يعقوب بوشهري وتغريمه لصالح الإعلامي عبدالله المضف في القضية التي رفعها ضده.

ووفق وسائل إعلام محلية، قضت "الاستئناف" بتغريم بوشهري مبلغ 6 آلاف دينار (أي ما يعادل 19,500 دولار) لصالح الإعلامي المضف.

وفي مايو/أيار من العام 2023، أدانت محكمة التمييز يعقوب بوشهري وغرّمته بمبلغ 5 آلاف دينار، قبل أن تحيل الدعوى للمحكمة المدنية لصالح المضف.

وكان المشهور "بوشهري" قد هاجم نائب رئيس تحرير جريدة "القبس" المحلية، عبدالله غازي المضف، في القضية الشهيرة لغسيل الأموال والتي تم اتهام مشاهير بالتورط فيها.

وإثر ذلك، هاجم "بوشهري"، الإعلامي "المضف"، والذي كان شريكه في سلسلة مطاعم، معلنًا انسحابه من الشراكة، ومطالبًا بتسديد حقوقه بعد إلغائها.

وقال حينها في مقطع فيديو عبر "سناب شات": "أُعلن انسحابي من مطعم هيرو، ومطعم كوكو، دون أرباح، ومطعم ماما سعاد أعطوني فلوسي وبس يا أبطال الأخبار، يا بوشريك عبدالله غازي المضف".

وانتقد يعقوب بوشهري، عبدالله المضف، بألفاظ مسيئة، ما دفع الأخير لرفع دعوى بحقه.