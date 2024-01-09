دراسة: كل لتر من المياه المعبأة يحوي مئات الآلاف من جزيئات البلاستيك

تحتوي المياه المعبّأة في الزجاجات البلاستيكية على أكثر بـ100 مرة من جزيئات البلاستيك مما كان يعتقد سابقًا، وفق ما أظهرت دراسة نشرت الاثنين في مجلة "بروسيدينغز أوف ذي ناشونال أكاديمي أوف ساينسز".

وتثير هذه الدراسة تساؤلات حول التبعات المحتملة لذلك على الصحة.

وقال بيزان يان المؤلف المشارك في الدراسة: "إذا كان الناس قلقين بشأن جزيئات البلاستيك النانوية الموجودة في المياه المعبأة، من الجيد أخذ بدائل في الاعتبار، مثل استخدام مياه الصنبور".

لكنه أضاف: "لا ننصح بعدم شرب المياه المعبأة عند الضرورة، لأن خطر الجفاف قد يكون أكبر من التبعات المحتملة للتعرض لجزيئات البلاستيك النانوية".