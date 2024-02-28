بعد 10 سنوات من العمل.. "أبل" تتخلّى عن مشروع تصنيع سيارة كهربائية

قرّرت شركة "أبل" تخلّيها عن طموحاتها في تصنيع سيارة كهربائية، لتُنهي بذلك مشروعًا شهد تقلّبات عدة منذ عشر سنوات. وفق وكالة "فرانس برس".

وأوضح المصدر أن نحو ألفي موظف في الشركة المصنِّعة لهواتف "آيفون" كانوا يعملون على هذا المشروع، الذي أبقته الشركة طيّ الكتمان، بحسب وكالة "بلومبرغ" التي كانت أوّل وسيلة إعلامية تورد المعلومة نقلاً عن مصادر لم تذكرها.

وسيُعاد تكليف قسم كبير من هؤلاء الموظفين لتصميم ونشر أدوات خاصة بالذكاء الاصطناعي التوليدي.