وفاة "أسطورة الغيتار" الفنان البحريني خالد الذوادي (فيديو)

توفي عضو فرقة الأخوة البحرينية الفنان خالد الذوادي، اليوم الأربعاء، بعد معاناة دامت سنوات، إثر تداعيات عملية جراحية، وكان يرقد في المستشفى العسكري في البحرين، وفق وسائل إعلام محلية.

ويعدّ "الذوادي" أحد مؤسسي فرقة الأخوة البحرينية، إلى جانب الفنان الراحل علي بحر، وقد كان كاتب أغاني الفرقة والملحن الأساس لها.

وخضع الفنان البحريني لعملية جراحية، في العام 2021، بسبب معاناته من "الديسك"، لكن العملية أسفرت عن إصابته بالشلل، وبقي على إثر ذلك في المستشفى طوال الأشهر الماضية.

وتوجه "الذوادي" لاحقًا إلى الهند لتلقي العلاج، إلا أنه خرج، في مارس/آذار من العام 2022، في مقطع فيديو عبر حسابه على "إنستغرام" هو الأول له منذ رحلة علاجه، يناشد مساعدته في جمع ثمن تذكرة عودته إلى البحرين لاستكمال العلاج التأهيلي.

ونشر شقيقه فيما بعد تسجيلاً صوتيًا، يعلن فيه اكتمال مبلغ ومصاريف الدواء للعلاج في الهند، وعودته القريبة للبحرين، لاستكمال العلاج التأهيلي. فيما عاود الفنان "الذوادي" في الظهور من على سرير المرض في الهند، مناشدًا ولي العهد، التكفل بمصاريف علاجه المتبقي في البحرين.