وفاة الفنان العراقي علي جودة

أعلنت نقابة الفنانين العراقية، اليوم الثلاثاء، عن وفاة الفنان علي جودة، عن عمر ناهز 62 عاما.

وتوفي علي جودة، أثناء تلقيه العلاج في إحدى مستشفيات العاصمة بغداد، بعد معاناة مع مرض الكبد الفيروسي.

ونعت النقابة، الفنان العراقي، ونوهت في بيانها إلى أن "الفنان علي جودة يعتبر من الجيل الذهبي للأغنية العراقية وعاصر أجيالًا فنية عديدة".

وأكد نقيب الفنانين علي عبد عيد أنهم "بانتظار وصول جثمان الفنان الراحل، لغرض إتمام مراسيم التشييع قبل نقله إلى مثواه الأخير".

وُلد علي جودة في مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار العام 1961، وبدأ مشواره الفني داخل مدينته منذ السبعينيات من القرن المنصرم متأثرا بأبناء محافظته من الفنانين داخل حسن وحسين نعمه. وكانت من أبرز أغانيه (حتى انت ولعيونك الحلوات).