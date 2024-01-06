"شاشا" تكشف حقيقة حجب مسلسل "الدولة العميقة" في دول عربية
أكد المتحدث الإعلامي لمنصة "شاشا" للإنتاج الفني أنه تم حجب مسلسل "الدولة العميقة"، والذي يعرض حاليا على "نتفلكس"، في بعض الدول العربية.
وقال، في تصريح لـ"إرم نيوز"، إنهم "لم يتلقوا حتى اللحظة قائمة الدول العربية التي حجبت العمل"، مبينا أن بعض الدول العربية حجبت "الدولة العميقة".
ولفت المسلسل الكويتي "الدولة العميقة" الأنظار إليه مع انطلاقة عرضه على "نتفلكس"، خاصة مع تطرقه بجرأة إلى قضايا داخلية حساسة في إطار من التشويق والإثارة.
المسلسل، الذي أنتجته منصة "شاشا" الكويتية، يحاكي وقائع سياسية مشابهة لأحداث حقيقية، أهمها قضية الصفقة الفاسدة للطائرات الحربية، والتفجير الإرهابي لمسجد "الإمام الصادق".