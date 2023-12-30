لقاء قريب قد يجمع الملك تشارلز بالأمير هاري وميغان ماركل

أكدت وسائل إعلام بريطانية أنّ هناك فرصة للقاء الأمير هاري وميغان ماركل مجددا مع الملك تشارلز الثالث.

وقالت الخبيرة الملكية إنجريد سيوارد لموقع "جي بي نيوز" إنّ الزوجين "يحتاجان إلى الملك وبركاته أكثر بكثير مما يحتاجهما الملك"، وهما يشعران أنهما سوف يرانه.

وأضافت: "من الواضح أن الملك تشارلز يريد رؤية ابنه وأحفاده، ويبدو أنه دعاهم في الصيف الماضي إلى بالمورال، لكنهم لم يحضروا".

وكان الأمير هاري قد قضى أول عيد ميلاد له مع ميغان ماركل بعيدا عن عائلته في ولاية كاليفورنيا عام 2020، بينما كانت آخر مرة قضى فيها عيد الميلاد مع العائلة المالكة في 2018.

تحدث الأمير السابق عن أول عيد ميلاد له دون عائلته في كتابه الذي يحمل عنوان Spare، والذي صدر في وقت سابق من هذا العام.

وقال إنه اشترى وميغان في أول عيد ميلاد شجرة رائعة لمنزلهما في الولايات المتحدة. وأضاف أنهما قاما بشراء "واحدة من أكبر أشجار التنوب" وزيناها بزخرفة خاصة جدًا تكريمًا لعائلته في المملكة المتحدة.

وسبق أن نقلت صحيفة "ميرور" تصريحا من أحد المصادر أنه من غير المحتمل أن يقوم هاري بزيارة والده الملك تشارلز الثالث دون إذن.