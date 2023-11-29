العراق.. مصدر ينفي إقامة إليسا حفلًا في بغداد

نفت إدارة مدينة "السندباد لاند" في العاصمة العراقية بغداد ما أشيع عن إقامة حفل فني، للفنانة اللبنانية إليسا.

وجاء في بيان الإدارة: "إدارة سندباد لاند تنفي الأخبار التي تم تداولها حول إقامة حفل فني في سندباد لاند. وليس لدينا أي توجيهات أو تخطيطات لإقامة حفل فني في المدينة في الوقت الحالي. وبذلك ندعو وسائل الإعلام أن تراعي الدقة في نقل الأخبار وأن تتأكد من مصادرها الأصلية".

وتداولت وسائل إعلام محلية نبأ إقامة الفنانة اللبنانية حفلًا غنائيًّا في بغداد الجمعة المقبل، ونسبت التصريح للممثلة العراقية إيناس طالب، إلا أن الأخيرة خرجت لتنفي الأخبار المنسوبة إليها، مشددة على أنها لم تدل بأي تصريح بهذا الشأن.