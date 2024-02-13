إعلامي سعودي شهير يتدارك موقفًا لضيفه كاد يتسبب بمشاكل (فيديو)

أشاد عدد كبير من عشاق الأدب والشعر في السعودية، بمقدم برامج معروف، بعدما نجح في تدارك موقف صعب ومحرج كاد يقع فيه أحد ضيوفه، مجنبًا ضيفه سيلًا من الانتقادات.

وكان علي بن رويه، وهو مقدم معروف، يحاور أحد المشاركين في برنامج تلفزيوني، بثته قناة "الواقع" السعودية، عندما بدأ الضيف بانتقاد سعد بن جدلان، وهو شاعر مخضرم في المملكة وله جمهور كبير.

وسرعان ما قاطع المقدم بن رويه ضيفه بأسلوب هادئ، وطلب منه عدم ذكر أسماء من ينتقدهم في أحاديثه الإعلامية، لتجنب ردود فعل كبيرة من جمهور الشخصيات المعروفة مثل سعد بن جدلان.

واستجاب الضيف لنصيحة بن رويه، ليعود الحوار لهدوئه، ويجد معجبين كثرًا به، أثنوا على المقدم والضيف.

ونشر الشاعر ماجد بن مهل مقطع الفيديو، الذي يوثق الموقف الذي حصل في حلقة سابقة من برامج قناة "الواقع"، وكتب معلقًا :"أتوقع لو المذيع ما قاطعه وأنقذ الموقف كانت بتصير كارثة اعظم.. ( درس إعلامي بأقل من دقيقة)".