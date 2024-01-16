هناء لمريني تهاجم متابعة انتقدت لباسها

خرجت الممثلة الكوميدية المغربية، هناء لمريني، برد "قوي" على إحدى متابعاتها على منصة "إنستغرام"، بعدما انتقدت الأخيرة لباسها البيتي، الذي كررته في عدة مقاطع مصورة.

واستغربت هناء لمريني من قول المتابعة، بأنه "لا يعقل الظهور بنفس اللباس البيتي لثلاثة أيام"، متسائلة في ردها، "ما إذا كانت تريد أن ترتدي تكشيطة (لباس تقليدي للمناسبات) كل يوم في شكل".

وطلبت الكوميدية المغربية، المشهورة بلهجتها "الجبلية" (شمال المغرب)، من متابعيها "الاهتمام بشؤونهم الخاصة"؛ لأنها "لا تحبذ مثل هذه التعليقات".

وقالت هناء لمريني: "أجبت تلك المتابعة كتحذير لكل شخص يتابعني لكي يعرف حدوده. فنحن نشارك حياتنا الشخصية، ولكن نحترم الجميع، ولا يحق لأي كان أن يترك لي رسالة يخبرني فيها أني لبست لباسا لثلاثة أيام".

واعتبرت الفنانة الكوميدية، في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن ردود أفعالها تكون في حدود طبعا، مبينة أنه يمكن لكل من يتابعها أن ينتقد أعمالها ومقاطع الفيديو التي تنشرها، لكن ليس له الحق في انتقادها شخصيا.

وأضافت لمريني، أنها لبقة في تدويناتها على المنصة، وتحب أن يكون متابعيها أيضا في قمة اللباقة، وأنها تحترم محيطها دائما ولديها خطوط حمراء في لباسها، لكن ليس لأي أحد الحق في معاتبتها ومحاسبتها على ذلك.

وتشارك الكوميدية هناء لمريني، في الفيلم السينمائي "هوليود سمايل" لمخرجه علي الطاهري، والذي يعرض حاليا في قاعات السينما، إضافة إلى مشاركتها في الأغنية المُصورة للفنانة هند الزيادي.