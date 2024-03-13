"الكربوهيدرات العارية".. كيف تؤثر على صحتك؟

كشف تقرير صحي عن مفهوم "الكربوهيدرات العارية"، وهو مصطلح يُشير إلى الأطعمة التي تتكون أساسًا من الكربوهيدرات البسيطة دون وجود دهون أو بروتين أو ألياف.

وتتمثل الكربوهيدرات في ثلاثة أنواع رئيسة: الكربوهيدرات المعقدة، والكربوهيدرات البسيطة، والألياف. ويُستخدم مصطلح "الكربوهيدرات العارية" للإشارة إلى الكربوهيدرات البسيطة بشكل أساس.

ونقل التقرير الذي نشره موقع "Wellness TikTok" تحذير ساندرا أريفالو، مديرة صحة المجتمع والعافية في مستشفى "مونتيفيوري نياك"، من أن الكربوهيدرات البسيطة يمكن أن ترفع مستويات الجلوكوز بسرعة بسبب هضمها السريع.

ومن ناحية أخرى، توجد الكربوهيدرات المعقدة بشكل طبيعي في الحبوب الكاملة والخضراوات والبقوليات، وهي تمتص ببطء وتمنع ارتفاعًا مفاجئًا في مستوى السكر في الدم.الكربوهيدرات