"الكربوهيدرات العارية".. كيف تؤثر على صحتك؟
كشف تقرير صحي عن مفهوم "الكربوهيدرات العارية"، وهو مصطلح يُشير إلى الأطعمة التي تتكون أساسًا من الكربوهيدرات البسيطة دون وجود دهون أو بروتين أو ألياف.
وتتمثل الكربوهيدرات في ثلاثة أنواع رئيسة: الكربوهيدرات المعقدة، والكربوهيدرات البسيطة، والألياف. ويُستخدم مصطلح "الكربوهيدرات العارية" للإشارة إلى الكربوهيدرات البسيطة بشكل أساس.
ونقل التقرير الذي نشره موقع "Wellness TikTok" تحذير ساندرا أريفالو، مديرة صحة المجتمع والعافية في مستشفى "مونتيفيوري نياك"، من أن الكربوهيدرات البسيطة يمكن أن ترفع مستويات الجلوكوز بسرعة بسبب هضمها السريع.
ومن ناحية أخرى، توجد الكربوهيدرات المعقدة بشكل طبيعي في الحبوب الكاملة والخضراوات والبقوليات، وهي تمتص ببطء وتمنع ارتفاعًا مفاجئًا في مستوى السكر في الدم.الكربوهيدرات
وغالبًا ما توجد الكربوهيدرات البسيطة في الأطعمة المعالجة والحلويات والأرز الأبيض والصودا، وقد تحتوي على سكريات مضافة وتفتقر إلى الألياف والمواد الغذائية الأخرى.
ومع ذلك، لا ينبغي التخلص من جميع الكربوهيدرات البسيطة من النظام الغذائي، بل يمكن أن يساعد تناولها إلى جانب البروتين أو الدهون أو الألياف في تخفيف ارتفاع مستويات السكر في الدم عن طريق إبطاء عملية الهضم وامتصاص السكر.
وتضيف أريفالو: "إذا كنت تحب تناول البسكويت، يمكنك تناوله مع حبة الحمص مثلًا".
أما بالنسبة للفاكهة، فعادة ما تحتوي على كميات كبيرة من الكربوهيدرات البسيطة، لكنها أيضًا غنية بالألياف التي تساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم والكوليسترول.
وعند تناول عصير فواكه طبيعي بنسبة 100٪، فإنك تتناول الكربوهيدرات البسيطة مباشرة.
ولكن عند تناول التفاحة بشكل كامل، ستحصل على الألياف وفيتامين C وغيرها من المواد الغذائية التي تساعد في تحليل السكر بشكل أفضل.
بالمقارنة، توصي بعض النظم الغذائية المنخفضة الكربوهيدرات، مثل نظام الكيتو، بتقليل كمية الفاكهة في النظام الغذائي.
ولكن البحث يشير إلى أن تناول الفاكهة بشكل كامل يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالأمراض القلبية والسكتات الدماغية وبعض أنواع السرطان.
بدلاً من تجنب تناول الفاكهة، يُفضل إضافتها إلى وجباتك مع مصدر للبروتين، مثل: الجبن، وزبدة الفول السوداني، والمكسرات، لتباطؤ امتصاص الكربوهيدرات بشكل أكبر.
ومع ذلك، لا تنس أن الكربوهيدرات ضرورية لدعم وظائف المخ والنشاط البدني، لذا يُنصح بالتركيز على تناول الكربوهيدرات عالية الجودة كجزء من نظام غذائي متوازن وصحي.