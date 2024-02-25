أرز أم كينوا أم معكرونة.. أي هذه الكربوهيدرات الأفضل لصحتك؟

تشكل الكربوهيدرات مثل الأرز والمعكرونة والكينوا والكسكس أطباقا أساسية على مائدة الطعام، لمذاقها اللذيذ وفوائدها الغذائية، لكن من أجل اتخاذ الخيارات الصحية الأفضل، من المهم بحسب خبراء التغذية، فهم قيمها الغذائية وعيوبها المحتملة.

وبهذا الخصوص، تقول دكتورة تغذية لصحيفة "جيروساليم بوست" إن الكربوهيدرات ذات القيمة الغذائية الأعلى هي:

الكينوا

غنية بالحديد والبروتين والكربوهيدرات عالية الجودة، وتعتبر خيارًا مغذيًا للغاية.

منتجات الحنطة السوداء

تساعد على خفض مؤشر نسبة السكر في الدم، وتوفرة نسبة عالية من الألياف الغذائية، كما تساهم في الشبع وتوفر الحماية ضد الأمراض الخطيرة كالسرطان.

معكرونة دقيق العدس

على الرغم من أنها تندرج تحت فئة المعكرونة، إلا أنها توفر كمية كبيرة من البروتين النباتي، والحديد، والزنك، والمغنيسيوم، وتتميز بقدرتها على خفض نسبة السكر في الدم.