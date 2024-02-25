أرز أم كينوا أم معكرونة.. أي هذه الكربوهيدرات الأفضل لصحتك؟
تشكل الكربوهيدرات مثل الأرز والمعكرونة والكينوا والكسكس أطباقا أساسية على مائدة الطعام، لمذاقها اللذيذ وفوائدها الغذائية، لكن من أجل اتخاذ الخيارات الصحية الأفضل، من المهم بحسب خبراء التغذية، فهم قيمها الغذائية وعيوبها المحتملة.
وبهذا الخصوص، تقول دكتورة تغذية لصحيفة "جيروساليم بوست" إن الكربوهيدرات ذات القيمة الغذائية الأعلى هي:
الكينوا
غنية بالحديد والبروتين والكربوهيدرات عالية الجودة، وتعتبر خيارًا مغذيًا للغاية.
منتجات الحنطة السوداء
تساعد على خفض مؤشر نسبة السكر في الدم، وتوفرة نسبة عالية من الألياف الغذائية، كما تساهم في الشبع وتوفر الحماية ضد الأمراض الخطيرة كالسرطان.
معكرونة دقيق العدس
على الرغم من أنها تندرج تحت فئة المعكرونة، إلا أنها توفر كمية كبيرة من البروتين النباتي، والحديد، والزنك، والمغنيسيوم، وتتميز بقدرتها على خفض نسبة السكر في الدم.
أما الكربوهيدرات الأقل صحية فهي:
المعكرونة
عادة ما تكون مصنوعة من الدقيق الأبيض المكرر، ولا تقدم سوى قيمة غذائية ضئيلة أو معدومة، وربما تساهم في المشكلات الصحية.
الأرز الأبيض
على الرغم من استهلاكه على نطاق واسع، إلا أنه يفتقر إلى فوائد غذائية كبيرة؛ إذ يوفر سعرات حرارية فارغة بشكل أساسي.
الكسكس
في حين أنه خيار شائع، فمن المهم اختيار الكسكس المصنوع من الحبوب الكاملة؛ لأنه يقدم قيمة غذائية فائقة مقارنة بنظيره المكرر.
وفي النهاية أوصى خبراء التغذية بضرورة إعطاء الأولوية للحبوب الكاملة عند اختيار إضافات الكربوهيدرات لوجباتك، مشددين على ضرورة الحد من أو تجنب المعكرونة والأرز الأبيض، بسبب فوائدها الغذائية المحدودة.