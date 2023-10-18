سامسونغ غالاكسي "S24".. مواصفات مذهلة للهاتف الجديد

من المقرر إطلاق "Samsung Galaxy S24" في يناير/ كانون الثاني من العام المقبل. ومع ذلك، فإن تسريبات تكشف عن المميزات العديدة للتشكيلة القادمة.

فوفقًا للتسريبات، تتميز تشكيلة "غالاكسي S24" الجديدة بشاشات "LTPO" و"M13" بدرجة سطوع مذهلة تصل إلى "nits 2500".

يمثل هذا خروجًا عن الماضي، حيث كانت طرازات "Ultra" فقط هي التي تحتوي على لوحات "LTPO" مع القدرة على الوصول إلى مستويات السطوع العالية هذه.

ومن المفترض، أن تأتي التشكيلة الجديدة بلوحة عرض "M13 OLED"، وهي بديل أرق وأكثر كفاءة للوحة M12 الموجودة في سلسلة "Galaxy S23" و"Galaxy Z Fold 5" و"Galaxy Z Flip 5" والأحدث من سلسلة "iPhone 15".

ويبدو أن سامسونغ تعد بدمج لوحة العرض "M13 OLED" في جميع الطرز في سلسلة "Galaxy S24"، وهو خروج عن القاعدة، حيث تم حجز هذه التقنية المتطورة لمتغير Ultra وحده. إذا صحّت هذه التسريبات، فإن سلسلة Galaxy S24 تعد بترقية كبيرة للشاشة.

حسب التسريبات، فإنّ الاختلاف الأساس في شاشات "Galaxy S24" ومتغيرات "Plus/Ultra" سيكون في الدقة والحجم. من المتوقع أن يحتوي هاتف "Galaxy S24 Ultra" على شاشة كبيرة مقاس 6.8 بوصة، و"Galaxy S24 Plus" بشاشة مقاس 6.65 بوصة، و"Galaxy S24" بشاشة مقاس 6.1 بوصة.

ومع ذلك، فإن الإثارة لا تنتهي عند هذا الحد، حيث تشير التقارير إلى أن السلسلة سيتم تشغيلها بواسطة "Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3" الذي طال انتظاره.

ويشاع أن مجموعة شرائح الجيل الثاني 4 نانومتر هذه ستكون حصرية لهاتف "Galaxy S24 Ultra".