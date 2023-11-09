"اتفاق تاريخي" ينهي إضراب ممثلي هوليوود

توصل الممثلون واستوديوهات هوليوود الكبرى، اليوم الأربعاء، إلى اتفاق ينهي إضرابًا شلّ القطاع السينمائي والتلفزيوني في الولايات المتحدة لأشهر وكلّف الاقتصاد الأمريكي المليارات، على ما أعلنت نقابة الممثلين (ساغ-أفترا).

وأوضحت النقابة في بيان أنّ الإضراب سينتهي الخميس عقب التوصّل إلى اتفاق جديد مدته ثلاث سنوات، وتُقدّر قيمته "بأكثر من مليار دولار".

ومن المقرر أن تنشر النقابة تفاصيل الاتفاق خلال الأيام القليلة المقبلة، لكنها أكّدت أنه يتضمّن "تفاصيل مذهلة"، إذ يشير تحديدًا إلى زيادة كبيرة في الحد الأدنى للأجور مع توفير ضمانات في ما يتعلق بالذكاء الاصطناعي، وإنشاء "للمرة الأولى" نظام مكافآت خاص بإعادة عرض الأعمال عبر منصات البث التدفقي.

وكانت الحاجة إلى إنهاء الإضراب ملحة، فإلى جانب قلّة من المشاهير، يعاني الممثلون العاطلون عن العمل صعوبات متزايدة لتغطية نفقاتهم.

ومرّ القطاع بإضراب تاريخي مزدوج، إذ عندما بدأ الممثلون إضرابهم في منتصف تموز/يوليو، كان كتاب السيناريو مضربين منذ مطلع أيار/مايو. ولم تشهد هوليوود أزمة مماثلة منذ العام 1960.

وتُقدّر التكلفة الإجمالية المترتبة على توقف صناعة السينما في هوليوود في الأشهر الأخيرة بما لا يقل عن ستة مليارات دولار، بحسب أحدث مراجعات للاقتصاديين.