فيلم "إيقاعات تامزغا".. رحلة البحث عن الصوت الأمازيغي

عُرض الفيلم السينمائي الأمازيغي، "إيقاعات تامزغا " (SOUND OF BERBERIA)، للمخرج المغربي، طارق الإدريسي، مساء يوم الجمعة 05 يناير/كانون الثاني 2024، بمدينة الحسيمة (شمال المغرب)، بعدما شد إليه الانتباه في العديد من المهرجانات السينمائية في المغرب.

وشهد هذا الفيلم الذي تم إنتاجه، العام 2023، حضورًا مكثفًا من جمهور مدينة الحسيمة، خاصة أنه يُعرض لأول مرة بعد مشاركته الواسعة بالعديد من المهرجانات السينمائية على المستوى الوطني وفي الخارج.

وقال مخرج الفيلم، طارق الإدريسي، إنه توقع اهتمام الجمهور بالفيلم، لأن أعماله السينمائية في نهاية المطاف لها علاقة بهذه المدينة الواقعة بمنطقة الريف الأمازيغية شمال المغرب.