السعودية تصدر توجيهات بمحاسبة المسؤولين عن حادثة التسمم الجماعي

أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية صدور توجيهات رسمية بمساءلة ومحاسبة كل مسؤول، أيًا كان منصبه، عن حادثة التسمم الجماعي التي شهدتها المملكة، مطلع مايو/أيار الجاري.

وكانت السعودية قد سحبت منتج مايونيز شهير من الأسواق والمطاعم، بعد اكتشاف تلوثه بنوع من البكتيريا، وارتباطه بحادثة التسمم التي أسفرت عن وفاة واحدة، وعشرات الإصابات.

وقالت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، في بيان نشرته عبر حسابها على منصة "إكس"، أمس الخميس: "صدرت التوجيهات الكريمة بمساءلة ومحاسبة كل مسؤول، أيًا كان منصبه، قصّر أو تأخّر في أداء مسؤولياته على نحو ساهم في حدوث التسمم أو أخّر الاستجابة لتبعاته".