تزوجها سرًا في المغرب.. مصدر يكشف سبب تأخر حفل زفاف رونالدو وجورجينا‎

كشفت الصحافة الإيطالية أن حفل زفاف كريستيانو رونالدو وجورجينا السري أقيم في المغرب، العام 2019، وتنتشر الشائعات مرة أخرى بأن، الإثنين، عقدا قرانهما بعيدًا عن أعين الجميع، ولكن دون الإعلان عن موعد وتفاصيل الحفل.

وكتب موقع "Velvet Gossip" الإيطالي، العام 2019، وعدد من مجلة "Novella 2000"، بأن اللاعب عقد قرانه في حفل مغلق في المغرب لتجنب أعين المتطفلين حتى يتم الإعلان عن الزواج.

وقال المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته نقلاً عن تلك المطبوعات الإيطالية: "لقد أدركت كل شيء، في 29 أغسطس 2019". "في ذلك اليوم، ذهب كريستيانو رونالدو إلى ماديرا مع محاميه وتغيير وصيته لحماية جورجينا لدخولها في ثروته أيضًا، وقبل ذلك، حيث كانت والدته دولوريس تدير أصوله".

وبحسب المصدر نفسه، فإن رونالدو يواصل رفض الزواج من جورجينا بسبب أمه دولوريس أفيرو، التي كانت لديها بعض الخلافات في الماضي مع الإسبانية البالغة من العمر 30 عامًا.

وأفاد موقع "فلاش" البرتغالي، أن رونالدو أجرى تغييرات في ثروته بإرادته لمنح جورجينا صلاحيات أكبر، وستظل دولوريس هي الشخص الأول في الوثيقة، لكن هذا التغيير تم، في مايو 2019، في العاصمة البرتغالية لشبونة، وليس في أغسطس من نفس العام وفي ماديرا، كما قال الموقع الإيطالي.

وتمت رحلة الزوجين إلى المغرب أيضًا، في فبراير 2019، والذي أشيع أنهما ذاهبان لمتابعة بناء فندق CR7 الجديد.

وسبق أن صرح كريستيانو رونالدو، في مقابلة مع إحدى القنوات الإنجليزية من، العام 2019، أنه سيتزوج، وذلك أيضًا لتحقيق حلم والدته، لكن حتى الآن لم يحدد موعد حفل زواجه.

وأعلنت جورجينا عدة مرات عن رغبتها في الزواج من والد ابنتها، إلا أنها أشارت بهذه الرغبة إلى المستقبل القريب، رافضة تحديد موعد لذلك.