إيران ترفض التعليق على تزويد الجيش السوداني بمسيراتها
رفض المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية العميد رضا طلائي نيك، الثلاثاء، إعطاء إجابة واضحة عن قيام بلاده بتزويد الجيش السوداني بطائرات مسيرة.
وقال العميد طلائي في مؤتمر صحفي عند سؤاله حول تسليم مسيرات "أبابيل" إلى السودان "لا يمكن إعطاء إجابة واضحة على هذا السؤال".
وأضاف: نراعي في مجال تصدير المنتجات الدفاعية كافة المقررات الدولية المعترف بها، وأحد توقعات البلدان المستهدفة للتصدير لاعتبارات أمنية خاصة بها هو أن المعلومات الخاصة بعناصر التصدير تتم مع الاعتبارات اللازمة".
وفي 24 من يناير/ كانون الثاني الماضي، أفاد مسؤولون غربيون بأن إيران زودت الجيش السوداني بطائرات دون طيار، والتقطت أقمار اصطناعية صورًا لطائرة من طراز "مهاجر 6" في قاعدة للجيش بالخرطوم.
كما زعم أن الأسلحة التي تستخدمها ميليشيا الحوثي في استهداف السفن التجارية في البحر الأحمر ليست إيرانية.
وقال العميد رضا طلائي إن "قدرات الأمة والقوات المسلحة اليمنية محلية وداخلية، هذه القدرات يمنية بالكامل".
وبين أنه "إذا كانوا يريدون حل قضية اليمن وخطوط الشحن، فعليهم أن يساعدوا على وقف إطلاق النار الدائم في غزة".
وتابع: "في معظم دول المنطقة التي تنشط فيها ما سماه "جبهة المقاومة"، وصلت إلى قدرات تكنولوجية عالية، لكن هذه القدرات لدى اليمنيين يمنية بالكامل، وفي الواقع الدول الغربية تريد الحصول على التعويض من طهران بزعم أن الأسلحة المستخدمة إيرانية، وهذه الأسلحة تقترح للتقليل من شأن إنجازات اليمن في منع قوافل الإمدادات من الوصول إلى إسرائيل".
وعبر هذا المسؤول الإيراني عن هذه الكلمات في حين اتهمت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة الجمهورية الإسلامية بتوفير أسلحة متطورة للحوثيين في اليمن عدة مرات.
ومؤخرًا، قال ثلاثة مسؤولين أمريكيين لقناة "إن بي سي نيوز" الإخبارية إنهم هاجموا سفينة عسكرية إيرانية في البحر الأحمر وخليج عدن، كانت تقوم بالتجسس وجمع المعلومات من سفن الشحن لصالح الحوثيين.