إيران ترفض التعليق على تزويد الجيش السوداني بمسيراتها

وفي 24 من يناير/ كانون الثاني الماضي، أفاد مسؤولون غربيون بأن إيران زودت الجيش السوداني بطائرات دون طيار، والتقطت أقمار اصطناعية صورًا لطائرة من طراز "مهاجر 6" في قاعدة للجيش بالخرطوم.

كما زعم أن الأسلحة التي تستخدمها ميليشيا الحوثي في استهداف السفن التجارية في البحر الأحمر ليست إيرانية.

وقال العميد رضا طلائي إن "قدرات الأمة والقوات المسلحة اليمنية محلية وداخلية، هذه القدرات يمنية بالكامل".

وبين أنه "إذا كانوا يريدون حل قضية اليمن وخطوط الشحن، فعليهم أن يساعدوا على وقف إطلاق النار الدائم في غزة".