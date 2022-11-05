إيران تقر بإرسال مسيرات "الكاميكازي" إلى روسيا

للمرة الأولى تعترف إيران على لسان وزير خارجيتها بإرسال طائرات مسيرة إلى روسيا.

عبد اللهيان قال إنه تم إرسال عدد محدود من الطائرات المسيرة إلى روسيا قبل أشهر قليلة من الحرب الروسية الأوكرانية نافيا في الوقت نفسه استمرار طهران في تزويد موسكو بتلك الطائرات.

تزامن ذلك مع استمرار توجيه الاتهامات إلى إيران بدعم روسيا في حربها على أوكرانيا وسط تصاعد في الهجمات بطائرات كاميكازي الإيرانية من طراز شاهد-136.

مجلة فوربس الأمريكية كانت قد أكدت أن إيران نجحت في تصدير عدد كبير جدا من طائراتها دون طيار إلى روسيا.

وأشارت إلى أن روسيا عمدت إلى تغيير أسماء تلك الطائرات إلى تسميات روسية مثل تغيير اسم شاهد-136 إلى جيران-2.