أبرز إنجازات مكتبة محمد بن راشد بعد عام على التأسيس

تستعد مكتبة محمد بن راشد في دبي، السبت المقبل الـ17 من يونيو/ حزيران، للاحتفال بمرور عام على افتتاحها تحت شعار "عام من الثقافة في عالم بأكمله".

وتنظَّم، بهذه المناسبة، بضع فقراتٍ من بينها معرض لفن "الكوميكس"، وعروض كرتونية، وعروض لعازفي البيانو، وأخرى ترفيهية، مثل: الألعاب الذهنية، إلى جانب العديد من الفعاليات الأدبية والفنية، مثل: قراءة الشعر، والغناء، ونادي الكتاب، وعروض أوركسترا الإمارات السيمفونية للشباب.

كما تم تخصيص فقرات للأطفال الصغار، مثل: عرض مواهب الأطفال في الشعر، وعزف البيانو.

وبعد عام على التأسيس، تمكنت المكتبة من تحقيق العديد من الإنجازات، التي أسهمت في ارتقاء ودعم المشهد الثقافي ومجتمع المعرفة.