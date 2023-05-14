محمد بن راشد: "تحدي القراءة" أصبح المشروع الأكبر للقراءة في العالم

وبيَّن بن راشد في التغريدة التي أرفقها بفيديو توضيحي عن هذا المشروع "القراءة في هذا المشروع باللغة العربية .. وهدفنا ترسيخ لغتنا في نفوس الأجيال الشابة.. وربطهم مع ثقافتهم وجذورهم العربية.. والعمل على #استئناف_الحضارة في منطقتنا".