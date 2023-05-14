محمد بن راشد: "تحدي القراءة" أصبح المشروع الأكبر للقراءة في العالم

محمد بن راشد: "تحدي القراءة" أصبح المشروع الأكبر للقراءة في العالم

إرم نيوز

أعرب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي عن شكره لكل من أسهم وشارك ودعم مشروع تحدي القراءة العربي.

القراءة في هذا المشروع باللغة العربية.. وهدفنا ترسيخ لغتنا في نفوس الأجيال الشابة
الشيخ محمد بن راشد

وكتب بن راشد عبر حسابه على تويتر "أصبح المشروع الأكبر للقراءة في العالم بمشاركات قياسية بلغت 24.8 مليون طالب من 46 دولة حول العالم".

محمد بن راشد: "تحدي القراءة" أصبح المشروع الأكبر للقراءة في العالم
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وبيَّن بن راشد في التغريدة التي أرفقها بفيديو توضيحي عن هذا المشروع "القراءة في هذا المشروع باللغة العربية .. وهدفنا ترسيخ لغتنا في نفوس الأجيال الشابة.. وربطهم مع ثقافتهم وجذورهم العربية.. والعمل على #استئناف_الحضارة في منطقتنا".

وختم بن راشد تغريدته "شكراً لكل من ساهم وشارك ودعم هذا المشروع العالمي في جميع الدول المشاركة .. وشكراً لأكثر من 150 ألف مشرف قراءة ساعدوا على تحقيق هذا الإنجاز ".

الإمارات
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