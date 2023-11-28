الجزائر تؤكد وفاة محمد بو سماحة وأمين لاكولومب بحادث سير

بعد تضارب الأنباء بشأن وضعهما الصحي، أكدت الجزائر اليوم الثلاثاء رسميا وفاة الفنانين محمد بوسماحة، والعازف والموسيقي محمد بن عيرد المعروف باسم "أمين لاكولومب"، إثر تعرضهما لحادث مرور بالعاصمة البلجيكية بروكسل.

وأوضح الديوان الجزائري لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة (هيئة رسمية)، في بيان له، وفاة الفنانين اللذين كانا في جولة فنية قصيرة في عدد من الدول الأوروبية بينها بلجيكا، التي كان من المفترض أن يقيما فيها حفلا فنيا.

ويعدّ الفنان محمد بوسماحة من الأسماء الواعدة في أغنية "الراي" الجزائرية الشهيرة، وعُيّن محافظا للمهرجان الثقافي الوطني لأغنية الراي لعدة دورات آخرها في 2023، فيما اشتهر "أمين لا كولومب" بكونه عازفا وموزعا موسيقيا، ساهم في نجومية العديد من أسماء عالم طابع "الراي".

وكشفت جريدة "لوسوار" البلجيكية، عن تفاصيل الحادث الذي وقع حوالي الساعة 4:15 صباحا بالتوقيت المحلي في طريق قريب من مطار بروكسل وأودى بحياة الفنانين.

ووفق شهادة سائق الشاحنة الذي صدم السيارة، فإن المركبة التي كان على متنها محمد بوسماحة والعازف بن عيرد سلكت طريق الخروج من جهة اليسار قبل أن يتراجع سائق السيارة عن قراره ويقرر فجأة العودة إلى الطريق، ليصطدم بالشاحنة.

أما مكتب المدعي العام في فيلفورد-هال، سابين ليفنز، فقد أفاد أنّ سائق الشاحنة كان يتوقع تغيير المسار لإفساح المجال للسيارة، إلا أن سائق الأخيرة حاول الانعطاف يمينا قبل الشاحنة مباشرة، ولم يتمكن سائق الشاحنة بعد ذلك من تجنب السيارة الأخرى. وخضع سائق الشاحنة لاختبار الكحول واختبار اللعاب وكانت النتيجة سلبية.