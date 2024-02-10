رسالة مؤثرة من السعودي حمد بن جروان قبل بدء رحلة جديدة للعلاج من السرطان

بعث حمد بن جروان، وهو أشهر محاربي مرض السرطان في السعودية، اليوم السبت، برسالة مؤثرة لمتابعيه الكثر داخل المملكة وخارجها، قبل بدء رحلة علاج جديدة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وظهر الأكاديمي السعودي الشاب على حسابه بمنصة "إكس"، في صورة على سرير المرض يقرأ كتاباً، أرفقها برسالة بدا فيها متشوقاً لتكوين أسرة وإنجاب أطفال.

وقال بن جروان: "من مطار الملك خالد الى أمريكا للعلاج إن شاء الله، هذه المرة السادسة للسفر للعلاج خارج المملكة والمرة الثالثة لأمريكا بعد تعذر العلاج".

وأضاف: "ما بصير مثالي وأقول الوضع طيب والأمر سهل، لأن 15 سنة وأنت تبحث عن علاج وعايش على المسكنات والسرطان ينتقل من مكان إلى مكان، ولا زواج ولا أطفال ولا أسرة، ما اعتقد أن الوضع بيكون سهل لأي إنسان".

وتابع: "لكن يمكن أنا في وضعي هذا أفضل من الكثير لأسباب أولها: أني أنا المريض ما هو شخص من عائلتي أو أحبه وهذا السبب بحد ذاته دافع كبير لكل من يعاني، إذا صاروا أهلك ومن تحب بخير الأمور طيبه، مع أني أعلم أنهم قد يتألمون لوضعي أكثر مني، ثانياً: ما فيه أحد بدون معاناة، ثالثاً وهو الأهم: العمر رحلة مكتوبة محطاتها وصعوباتها وأمنياتها ومقدرة لكل إنسان (كل اللي عليك توكل على الله)".