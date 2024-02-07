علاء مرسي يغادر المستشفى بعد أزمته الصحية

غادر الفنان المصري علاء مرسي المستشفى، الثلاثاء، بعد خضوعه لعملية جراحية عبارة عن منظار استكشافي بسبب مشكلة في القولون.

وكشف محمد علاء، نجل الفنان المصري، تفاصيل حالته الصحية، في تصريحات لـ"إرم نيوز"، لافتا إلى أن والده غادر المستشفى قبل قليل، بعد تحسن حالته الصحية واطمئنان الفريق المعالج عليه.

وأضاف نجل علاء مرسي: "الأطباء قالوا إنه لن يجري عملية جراحية أخرى إلى حد كبير، وذلك بعد أن شهدت حالته تحسنا كبيرا بعد عملية المنظار".

وخضع علاء مرسي لعملية منظار استكشافي، الأحد الماضي، بعد وعكة صحية ألمّت به ناجمة عن مشكلة في القولون.