ماكرون يعبّر لنتنياهو عن "معارضته الشديدة" للهجوم على رفح

وأشار البيان إلى تأكيد ماكرون أن "هذا (الهجوم على رفح) لا يمكن أن يؤدي إلا إلى كارثة إنسانية أكبر حجمًا، ونزوح قسري للسكان، وهو ما سيشكل انتهاكًا لحقوق الإنسان الدولية، ويزيد من خطر التصعيد الإقليمي".