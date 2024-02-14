ماكرون يعبّر لنتنياهو عن "معارضته الشديدة" للهجوم على رفح
عبَّر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن معارضته الشديدة للهجوم العسكري الإسرائيلي المحتمل على رفح جنوب قطاع غزة.
ونقلت "رويترز" عن بيان لمكتب الرئيس الفرنسي أن تصريحات ماكرون جاءت عبر اتصال هاتفي له مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وأشار البيان إلى تأكيد ماكرون أن "هذا (الهجوم على رفح) لا يمكن أن يؤدي إلا إلى كارثة إنسانية أكبر حجمًا، ونزوح قسري للسكان، وهو ما سيشكل انتهاكًا لحقوق الإنسان الدولية، ويزيد من خطر التصعيد الإقليمي".