ظهور علني لجيجي حديد وبرادلي كوبر يؤكد شائعات علاقتهما (صور)
تمكنت عدسات المصورين من رصد عارضة الأزياء الأمريكية، ذات الأصول الفلسطينية، جيجي حديد، رفقة الممثل الأمريكي برادلي كوبر، وذلك بعد عدة أشهر من انتشار شائعات حول وجود علاقة عاطفية بينهما.
وأظهرت الصور الثنائي وهما يسيران جنبا إلى جنب في العاصمة لندن ويمسكان بيديّ بعضهما.
ويعدّ هذا الظهور العلني الأول لهما منذ أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، رغم رصدهما سابقا أثناء تناولهما العشاء معا في مناسبات عدة.
وذكر موقع "بيج 6" أنّ علاقة "حديد" بـ"كوبر" أعمق من ذي قبل، إذ سبق وقال الممثل الأمريكي إنه معجب بتفكير جيجي وعقلها.
ورغم العلاقة العاطفية بين المشهورين العالميين، إلا أن فارق العمر بينهما يصل إلى 20 عاما.