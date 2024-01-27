ظهور علني لجيجي حديد وبرادلي كوبر يؤكد شائعات علاقتهما (صور)

تمكنت عدسات المصورين من رصد عارضة الأزياء الأمريكية، ذات الأصول الفلسطينية، جيجي حديد، رفقة الممثل الأمريكي برادلي كوبر، وذلك بعد عدة أشهر من انتشار شائعات حول وجود علاقة عاطفية بينهما.

وأظهرت الصور الثنائي وهما يسيران جنبا إلى جنب في العاصمة لندن ويمسكان بيديّ بعضهما.