إصابة الإعلامية المغربية شهرزاد عكرود بنزيف في العين

نفت الإعلامية المغربية شهرزاد عكرود ما أُشيع عن إصابتها بالعمى، لافتة إلى أنها تعرضت إلى نزيف على مستوى العين، لكن تم تداول ذلك على أنه "عمى".

ووفق وسائل إعلام محلية، أكدت "عكرود" أن نظرها لا يزال جيدًا، وليس كما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي التفاصيل، قالت الإعلامية المغربية إنها توجهت إلى الأطباء، حيث تمت معالجة نزيف العين الذي تعرضت له قبل أيام، وهي حاليًا بصحة جيدة، ولا يوجد أي خطر عليها.

وانتشرت شائعات إصابة "عكرود" بالعمى بعد مقطع فيديو شاركته من خلال خاصية "ستوري" عبر حسابها على "إنستغرام"، وهي تبكي وتروي تعرضها لنزيف على مستوى العين، ما يهدد بصرها.

ولم تكشف الإعلامية المغربية المزيد من التفاصيل عن سبب إصابة عينها بالنزيف.