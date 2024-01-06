هل يتفوق "مايسترو" على "باربي" و"أوبنهايمر" في غولدن غلوب؟
رغم أنّ عدد ترشيحات فيلم "باربي" للمخرجة غريتا غيرويج بلغ 9 ترشيحات في جوائز الـ"غولدن غلوب"، التي ستعلن نتائجها مساء الأحد القادم، ويليه في كم الترشيحات الدراما التاريخية "أوبنهايمر" لكريستوفر نولان، إلا أن عيون النُّقاد والصحفيين الفنيين تتجه إلى فيلم "مايسترو" لبطله ومخرجه برادلي كوبر.
يأتي ذلك بعد تغييرات تاريخية في لجنة "غولدن غلوب" على إثر فضائح قضائية، إذ لم تعد مكونة كما السابق من 80 عضواً، وإنما مما يقارب من 300 صحفي عالمي يعملون في مجال الفنون والترفيه.
الاتجاه إلى العناوين البراقة بتأثير المهنة سيعطي فيلم كوبر أرجحية نوعاً ما، خاصةً أن هناك في كواليس الجائزة من يهمس بأنها قد تكون المرة الأولى في تاريخها بأن يحظى فيها ممثل ومخرج بالجائزة الأولى معاً، في إشارة إلى كوبر الذي أبدع في التمثيل والإخراج، إذ إنّ فيلمه الذي ينتمي إلى فئة السيرة الذاتية ويحكي قصة المايسترو ليونارد بيرنشتاين حظي بترشيح لأفضل فيلم درامي، إلى جانب ترشيح بطلته كاري موليجان لأفضل ممثلة.
المنافسة شرسة على جوائز "غولدن غلوب" في مختلف الفئات هذا العام، وهناك عشرات المقالات التي كُتبت وبعضها لأعضاء في لجنة التحكيم، تتمحور حول "نجوم مرشحين لجائزتين في الغولدن غلوب 2024"، ويضعون على رأس القائمة كوبر، يليه إيما ستون عن أدائها في فيلم "أشياء فقيرة" ومسلسل "اللعنة"، ثم غريتا غيرويج كأفضل سيناريست وأفضل مخرجة، ومثلها مارتن سكورسيزي عن فئتي الترشيحين ذاتهما، وغيرهم.
في المقابل، يستذكر بعض النقاد خيبة أمل كوبر عام 2019 عندما فشل فيلمه "A Star is Born"، رغم أنه كان المرشح الأوفر حظاً للفوز بجوائز الغولدن غلوب (أفضل فيلم، أفضل مخرج، أفضل ممثل، أفضل ممثلة)، في الحصول على أي جائزة مهمة، سوى "أفضل أغنية أصيلة" التي غنتها شريكته في الفيلم الليدي غاغا مع مارك رونسون وأنتوني روسوماندو وأندرو وايت.
والآن تتكرر الترشيحات ذاتها في فيلم "مايسترو" الذي أنتجته نتفليكس، وينافس برادلي كوبر على جائزة "أفضل ممثل" كلّ من كيليان مورفي الذي جسد شخصية "أوبنهايمر"، وليوناردو ديكابريو في "قتلة القمر الوردي"، وكولمان دومينغو في فيلم "راستين"، وأندرو سكوت في "All of Us Strangers"، وباري كيوغان عن فيلم "Saltburn".
كاري موليجان أيضاً تحظى بمنافسة قوية كأفضل ممثلة أمام ليلي جلادستون في "Killers of the Flower Moon"، وساندرا هولر في (تشريح السقوط) "Anatomy of a Fall"، وغريتا لي في "حيوات سابقة"، وآنيت بينينغ في "نياد"، وناتالي بورتمان في "May December".
أما من ناحية الإخراج فينافس كوبر أسماء كبيرة من مثل مارتن سكورسيزي عن "قتلة القمر الوردي"، وكريستوفر نولان عن "أوبنهايمر"، وغريتا غيرويج عن "باربي"، ويورغوس لانثيموس عن "أشياء فقيرة".
وترشيحات أفضل فيلم ليست سهلة على "مايسترو"، إذ رُشِّح إلى جانبه كل من "تشريح السقوط"، و"قتلة القمر الوردي"، "أوبينهايمر"، "حيوات سابقة"، و"منطقة الاهتمام" لمؤلفه ومخرجه جوناثان جليزر.
كل هذه الترجيحات سيتم التأكد منها مساء الأحد القادم ضمن حفل النسخة الواحدة والثمانين من جائزة الـ"غولدن غلوب".
وتعتبر نسخة هذا العام أول حفل توزيع جوائز كبير منذ أن واجهت هوليوود إضرابات من قبل الكتاب والممثلين العام الماضي، ما أضاف زخماً إضافياً جعل كثيرين ينتظرونه أكثر من السابق.