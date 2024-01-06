هل يتفوق "مايسترو" على "باربي" و"أوبنهايمر" في غولدن غلوب؟

رغم أنّ عدد ترشيحات فيلم "باربي" للمخرجة غريتا غيرويج بلغ 9 ترشيحات في جوائز الـ"غولدن غلوب"، التي ستعلن نتائجها مساء الأحد القادم، ويليه في كم الترشيحات الدراما التاريخية "أوبنهايمر" لكريستوفر نولان، إلا أن عيون النُّقاد والصحفيين الفنيين تتجه إلى فيلم "مايسترو" لبطله ومخرجه برادلي كوبر.

يأتي ذلك بعد تغييرات تاريخية في لجنة "غولدن غلوب" على إثر فضائح قضائية، إذ لم تعد مكونة كما السابق من 80 عضواً، وإنما مما يقارب من 300 صحفي عالمي يعملون في مجال الفنون والترفيه.

الاتجاه إلى العناوين البراقة بتأثير المهنة سيعطي فيلم كوبر أرجحية نوعاً ما، خاصةً أن هناك في كواليس الجائزة من يهمس بأنها قد تكون المرة الأولى في تاريخها بأن يحظى فيها ممثل ومخرج بالجائزة الأولى معاً، في إشارة إلى كوبر الذي أبدع في التمثيل والإخراج، إذ إنّ فيلمه الذي ينتمي إلى فئة السيرة الذاتية ويحكي قصة المايسترو ليونارد بيرنشتاين حظي بترشيح لأفضل فيلم درامي، إلى جانب ترشيح بطلته كاري موليجان لأفضل ممثلة.