هل يتفوق "مايسترو" على "باربي" و"أوبنهايمر" في غولدن غلوب؟

كاري موليجان أيضاً تحظى بمنافسة قوية كأفضل ممثلة أمام ليلي جلادستون في "Killers of the Flower Moon"، وساندرا هولر في (تشريح السقوط) "Anatomy of a Fall"، وغريتا لي في "حيوات سابقة"، وآنيت بينينغ في "نياد"، وناتالي بورتمان في "May December".

أما من ناحية الإخراج فينافس كوبر أسماء كبيرة من مثل مارتن سكورسيزي عن "قتلة القمر الوردي"، وكريستوفر نولان عن "أوبنهايمر"، وغريتا غيرويج عن "باربي"، ويورغوس لانثيموس عن "أشياء فقيرة".

وترشيحات أفضل فيلم ليست سهلة على "مايسترو"، إذ رُشِّح إلى جانبه كل من "تشريح السقوط"، و"قتلة القمر الوردي"، "أوبينهايمر"، "حيوات سابقة"، و"منطقة الاهتمام" لمؤلفه ومخرجه جوناثان جليزر.

كل هذه الترجيحات سيتم التأكد منها مساء الأحد القادم ضمن حفل النسخة الواحدة والثمانين من جائزة الـ"غولدن غلوب".

وتعتبر نسخة هذا العام أول حفل توزيع جوائز كبير منذ أن واجهت هوليوود إضرابات من قبل الكتاب والممثلين العام الماضي، ما أضاف زخماً إضافياً جعل كثيرين ينتظرونه أكثر من السابق.