التحرش في مصر.. ظاهرة تتفاقم رغم تغليظ العقوبات

يعد التحرش من أكثر الظواهر السلبية انتشارًا في المجتمع المصري. ورغم الجهود التي بذلتها الدولة لمكافحتها، من خلال تغليظ عقوبة المتحرشين والتوعية التثقيفية، فإنها لا تزال منتشرة ومتفاقمة.

على الصعيد الرسمي، صدّق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 185 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، وذلك بهدف التصدي لبعض صور الجرائم المستحدثة، ومنها التعرض للغير والتحرش والتنمر، خصوصًا في أماكن العمل ووسائل النقل.

وفرض القانون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين، ولا تتجاوز أربع سنوات، وغرامة لا تقل عن مئة ألف جنيه، ولا تزيد على مئتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل مَن تعرض للغير.

وتتعلق هذه العقوبة بكل مَن تعرض للغير في مكان عام أو خاص بمثل هذه "الإيحاءات"، وذلك "سواء بالإشارة أو القول أو الفعل بأي وسيلة، بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أي وسيلة تقنية أخرى"، وفق القانون.

عضوة المجلس القومي للمرأة في مصر، الدكتورة رانيا يحيى، شددت على "ضرورة سن قوانين وتشريعات صارمة لردع التحرش، الذي يُعد جريمة من جرائم العنف ضد المرأة"، مؤكدةً أهمية تفعيل هذه القوانين.